Coronavirus, Ascierto: "La mascherina non deve spaventare: può essere fastidiosa, ma è l'unica protezione"

Ultime Coronavirus - "I dati dei contagi sono abbastanza rassicuranti per il momento, ma la mascherina non deve spaventare. Noi medici la indossiamo tutto il giorno e, se correttamente aderente su bocca e naso, purtroppo può causare mal di testa o spiacevoli irritazioni dovute agli elastici e allo sfregamento con la pelle ma di certo NON al respirare anidride carbonica. È vero, può essere scomoda e fastidiosa, ma è l’unica protezione per noi e per chi ci circonda. Anche i miei amici Gigi e Ross e Fulvio Giuliani sono d’accordo, fidatevi di loro! #nonabbassatelaguardia #covid19", afferma l'oncologo del Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, come riporta la sua pagina Facebook.

