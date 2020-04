Ultime coronavirus - La Fase 2 partirà dal 4 maggio in poi. Secondo quanto riferisce Il Mattino: detto dello sport, dal 2 maggio i parrucchieri potrebbero riaprire ma su appuntamento, mentre dal 18 maggio potrebbero ricominciare i ristoranti, i bar e ogni altro locale pubblico ma con dei protocolli inediti per la sicurezza. Per cinema e teatri addirittura si parla di riapertura solo nel 2021.