Coronavirus, Aifa: via ai test del farmaco anti-artrite su 330 pazienti, cura made in Napoli

Aggiornamenti Coronavirus - Cura al Covid-19, una speranza arriva da Napoli. Ora infatti è ufficiale: il farmaco testato in questi giorni all'ospedale Cotugno sarà provato adesso anche in scala nazionale. Ad annunciarlo è la stessa Aifa, Agenzia italiana del farmaco, attraverso un lungo comunicato stampa.

"AIFA annuncia l'autorizzazione dello studio TOCIVID-19 che valuterà l'efficacia e la sicurezza del tocilizumab nel trattamento della polmonite in corso da Covid-19", si legge nella nota. A rimarcarlo questa sera in conferenza stampa, durante il bollettino medico, è stato anche il direttore generale Nicola Magrini: "Ci sono dati preliminari promettenti e ora si è impostato un ampio studio di fase 2 per la sicurezza e l'efficacia su 330 pazienti. Il tutto inizierà giovedì prossimo e ha lo scopo di valutare l'impatto del farmaco".

Arrivano nel frattempo importanti rassicurazione a tal proposito: "Il medicinale - rivela il dottor Magrini - è stato valutato già su diverse centinaia di pazienti e ci sono segnali poitivi. Inoltre il farmaco è stato concesso con ampia disponibilità dalla ditta produttrice in maniera totalmente gratuita e questo va detto. Ora ci sarà la valutazioni su soggetti di una certa gravità ma non gravissimi".