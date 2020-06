Corigliano-Rossano, lutto in casa Gattuso: si è spenta Francesca, era ricoverata da tempo

Ultime calcio Napoli - Lutto in casa Gatturo è morta Francesca Grave lutto in casa Gattuso. Si è spenta Francesca, la sorella dell’ex calciatore e tecnico del Napoli. La donna, appena 37enne era stata ricoverata in terapia intensiva a Varese lo scorso mese di febbraio, nella serata in cui l’allenatore del Napoli disertò il post-partita della sfida con la Sampdoria per visitarla in ospedale. La causa sarebbe stata un malore per il quale Francesca era stata operata d’urgenza. E così come in quell’occasione, Gattuso ha appreso la tragica notizia sul campo. In questo caso mentre stava dirigendo l’allenamento della squadra a Castel Volturno. La donna, classificata come ‘codice rosso’ all’arrivo in ospedale, venne operata d’urgenza e ricoverata in terapia intensiva. Francesca Gattuso abitava a Gallarate, lì dove Gennaro Gattuso ha da tempo un’attività commerciale (una pescheria). Sui social, appena diffusa la notizia, tanti tifosi del Napoli e di altre squadre hanno espresso la propria vicinanza all’allenatore calabrese attraverso messaggi di cordoglio.

Gennaro e Francesca Gattuso