Ultime notizie Serie A - Vergognoso episodio ancora negli stadi italiani: questa volta teatro del momento razzista è il Via del Mare in occasione di Lecce-Lazio.

Come riportato da DAZN infatti, ci sono stati cori razzisti, in occasione della sfida fra Lecce e Lazio, nei confronti di Banda e Umtiti, che ha costretto lo speaker dello stadio ad annunciare che, in caso di ulteriori cori a stampo razzista, la partita sarà sospesa.