Cori razzisti a Firenze, de Magistris scrive al Governo: chiesta punizione per i tifosi viola

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, scrive all'onorevole Giorgetti, Sottosegretario di Stato con delega per lo Sport.

"Alla prima trasferta del Napoli a Firenze, i tifosi viola hanno intonato, più volte, i soliti cori denigratori contro i napoletani invocando il Vesuvio. Che tristezza.

Chiedo un Suo intervento in merito, anche nei confronti di FIGC e AIA per punire in modo deciso l'atteggiamento offensivo di una frangia di tifosi che rovinano un evento sportivo che invece dovrebbe essere vissuto come tale"