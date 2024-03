Cori dopo Napoli-Juve 2-1: momento ultras da brividi in Curva B | VIDEO

Anche dopo la vittoria in Napoli-Juventus 2-1, riunione in cerchio e coro cantato forte dagli ultras Napoli in curva, col coro intitolato "Napoli è della gente", scritto e composto da Cristian Vollaro, proprio per per ricordare la memoria di Cristian. Immagini da brividi, quelle che vengon fuori dall'impianto di Fuorigrotta al termine di Napoli-Juve. Ecco il video:

TESTO:

1° Agosto pioveva

di domenica era...

Maglia in lana e un pallooon

e nasceva l'Amor!

Dall'azzurro del cielo,

come sfondo il Vesuvio

ed il bianco si saaa

E la sua integrità

è di fango e sudore,

sacrificio e passione

è la storia si saaa della nostra città!

Napoli è della gente

il passato e il presente

e il futuro si saaa

Ci ritroverai quaaa

perché noi ti adoriamo,

senza te non viviamo!

Forza Partenopeee!

Il mio cuore è con teee

Lala la lala la la lalla

Lala la la lala lalla

Forza Partenope

Il mio cuore è con te!

Nato a Vietri sul Mare (Salerno), Cristian Vollaro era un musicista e con la sua chitarra, le sue canzoni, allietava passanti e turisti che passeggiavano per la città. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per lui. Anche un comunicato ufficiale Ultras Napoli: