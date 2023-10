Cordoba, calcio spagnolo in lutto: il 18enne Alvaro Prieto è stato ritrovato morto

Ultime notizie - Il calcio spagnolo è in lutto, Alvaro Prieto, diciottenne calciatore del Cordoba, è stato ritrovato senza vita: il calciatore delle giovanili del Cordoba era scomparso da alcuni giorni, oggi il tragico ritrovamento. La conferma ufficiale è arrivata proprio dal club spagnolo, che aveva denunciato la sua scomparsa alcuni giorni fa. Il corpo di Prieto sarebbe stato ritrovato morto tra i vagoni di un treno.

Prieto era scomparso nella mattinata di giovedì 12 ottobre a Siviglia: "Alvaro Prieto, giocatore delle giovanili del Cordoba - ha comunicato il club andaluso - è scomparso questa mattina a Siviglia. L'ultima volta in cui è stato visto è stato alle 9.30 alla stazione di Santa Justa. Indossava pantaloni beige e una camicia verde. Chiediamo la massima diffusione per aiutarci a trovarlo".

Secondo la stampa spagnola, Prieto aveva trascorso la notte a Siviglia dopo una festa. In mattinata avrebbe dovuto prendere il treno per tornare a Cordoba, ma cos√¨ non √® stato. La polizia ha confermato che il corpo ritrovato tra due vagoni di un treno a Siviglia √® quello di √Ālvaro Prieto.

La scoperta è stata possibile grazie ad alcune immagini riprese in diretta da un giornalista della RTVE mentre informava sulla scomparsa del ragazzo, nelle quali si vedevano le gambe tra due carrozze. L'abbigliamento che indossava in quel momento il giovane cordovano coincideva con quanto si vede nella registrazione. I resti sono stati rinvenuti in un convoglio a media distanza diretto a Cadice che si è fermato sotto il ponte dell'autostrada Carmona, dove ieri sera si erano concentrate le ricerche del ragazzo. Il Cordoba, la squadra in cui giocava Prieto, ha rilasciato un comunicato che ha purtroppo confermato la morte.