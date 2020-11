Coppa Italia Empoli-Brescia, si va verso il 3-0 a tavolino: chi vince affronta il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli. Oggi c'è in programma la Coppa Italia. L'incontro che interessa maggiormente il Napoli è Empoli-Brescia. Chi vince dovrà vedersela con gli azzurri.

Empoli-Brescia: chi vince affronta il Napoli

Tuttavia il Brescia, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che non prenderà parte alla trasferta in Toscana, contro l'Empoli: "Brescia Calcio comunica che, a seguito dei tamponi effettuati (come da Protocollo) nella giornata di martedì 24 novembre e nella mattinata odierna, alcuni elementi del Gruppo Squadra sono risultati positivi. Pertanto, data la situazione, il Club ha deciso di rinunciare alla trasferta di Coppa Italia al fine di evitare lo svilupparsi di un focolaio all'interno del Gruppo Squadra che potrebbe compromettere la continuazione del Campionato di Serie B. Questa mattina sono ripresi gli allenamenti in forma individuale per i tesserati risultati negativi al tampone". Si va verso dunque il 3-0 a tavolino.

Se le cose stanno così, sarà l'Empoli ad affrontare il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia. Non è ancora ufficiale.

Tabellone Coppa Italia 2021

Ecco il tabellone di Coppa Italia 2020-2021 aggiornato, in attesa di conoscere tutti i risultati degli ottavi di finale del torneo.

Coppa Italia 2021

Ieri invece si è giocata SPAL-Monza 2-0, quindi il club emiliano affronterà il Sassuolo ai quarti di finale, mentre il Monza è stato eliminato dalla competizione. Coppa Italia, ecco le altre partite in programma per oggi e domani.

Mercoledì 25 novembre 2020

Parma-Cosenza, ore 14:30 (chi vince affronta la Lazio)

Empoli-Brescia, ore 14:30 (chi vince affronta il Napoli)

Cagliari-Verona, ore 17:30 (chi vince affronta l'Atalanta)

Bologna-Spezia, ore 17:30 (chi vince affronta la Roma)

Udinese-Fiorentina, ore 17:30 (chi vince affronta l'Inter)

Giovedì 26 novembre 2020

Torino-Entella, ore 14:00 (chi vince affronta il Milan)

Sampdoria-Genoa, ore 17:00 (chi vince affronta la Juvnetus)