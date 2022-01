La Lazio supera l'Udinese, 1-0 dopo i tempi supplementari, e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia.

La Lazio supera l'Udinese

Il risultato non cambia fino ai tempi supplementari, quando al 106' Cataldi lancia in profondità Immobile, che scappa alle spalle della difesa e sul filo del fuorigioco batte Silvestri in uscita. Ai quarti, la squadra di Sarri, dovrà vedersela con il Milan a San Siro.