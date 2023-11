Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale: tutte le date e gli orari

E' stata definita la programmazione degli ottavi di finale di Coppa Italia che si disputeranno tra il 5 dicembre ed il 4 gennaio. Tutte le gare saranno trasmesse in chiaro in diretta sulle reti Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it. Questo il programma completo ed il canale che trasmetterà il match in diretta tv:

Rudi Garcia

Programma tv gare coppa Italia

05/12/2023 ore 21.00 Lazio-Genoa (Canale 5)

06/12/2023 ore 21.00 Fiorentina-Parma (Italia 1)

19/12/2023 ore 21.00 Napoli-Frosinone (Canale 5)

20/12/2023 ore 21.00 Inter-Bologna (Canale 5)

02/01/2024 ore 21.00 Milan-Cagliari (Canale 5)

03/01/2024 ore 18.00 Atalanta-Sassuolo (Italia 1)

03/01/2024 ore 21.00 Roma-Cremonese (Canale 5)

04/01/2024 ore 21.00 Juventus-Salernitana (Canale 5)

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli