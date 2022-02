Coppa d'Africa, Burkina Faso-Camerun 3-4 e terzo posto per Anguissa che resta in panchina

Allo Stade Ahmadou Ahidjo di Yaoundé, si sono affrontate Burkina Faso e Camerun per la finale per il terzo posto dell’African Nations Cup, la trentatreesima edizione della Coppa d’Africa. E' finita con la vittoria ai calci di rigore per il Camerun che, così, ottiene la terza piazza del podio. I 90 minuti regolamentari erano terminati col punteggio di 3-3.

Burkina Faso Camerun tabellino del match

BURKINA FASO: Kabore I., Ouattara Dj. (dal 45' st Konate M.), Ouattara S., Ouedraogo F. (Portiere), Ouedraogo I., Sangare G., Tapsoba A. (dal 42' st Traore E.), Tapsoba E., Toure I. B., Traore B. (dal 42' st Bande H.), Yago S.. A disposizione: Bande H., Dayo I., Konate M., Malo P., Nikiema D., Nikiema H., Nikiema K. (Portiere), Sanogo Z., Sawadogo A. (Portiere), Simpore S., Traore E., Traore O. Allenatore: Malo K..



CAMERUN: Bahoken S., Bassogog C. (dal 9' st Toko Ekambi K.), Ganago I. (dal 1' st Moumi Ngamaleu N.), Kunde P., Mbaizo O., Moukoudi H., Onana A. (Portiere), Onana J., Onguene J., Oum Gouet S. (dal 1' st Aboubakar V.), Oyongo A.. A disposizione: Aboubakar V., Anguissa A. Z., Ebosse E., Efala J. (Portiere), Epassy D. (Portiere), Fai C., Hongla M., Moumi Ngamaleu N., Ngadeu M., N'Jie C., Toko Ekambi K., Tolo N. Allenatore: Conceicao T..



Reti: al 24' pt Yago S. (Burkina Faso), al 43' pt Onana A. (Burkina Faso), al 4' st Ouattara Dj. (Burkina Faso), al 1' pt Kabore I. (Burkina Faso), al 2' pt Ouattara S. (Burkina Faso), al 3' pt Toure I. B. (Burkina Faso), al 4' pt Yago S. (Burkina Faso) al 26' st Bahoken S. (Camerun), al 40' st Aboubakar V. (Camerun), al 42' st Aboubakar V. (Camerun), al 1' pt Aboubakar V. (Camerun), al 2' pt Moumi Ngamaleu N. (Camerun), al 3' pt Toko Ekambi K. (Camerun), al 4' pt Kunde P. (Camerun), al 5' pt Oyongo A. (Camerun).



Ammonizioni: al 45' pt Yago S. (Burkina Faso), al 7' st Tapsoba A. (Burkina Faso), al 23' st Ouedraogo I. (Burkina Faso), al 28' st Tapsoba E. (Burkina Faso) al 3' st Bahoken S. (Camerun), al 23' st Toko Ekambi K. (Camerun).