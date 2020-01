Napoli-Fiorentina, i convocati di Gattuso: ci sono Lobotka e Demme, quattro le assenze

Ultimissime Calcio Napoli - Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma sabato al San Paolo per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha svolto una prima fase sul campo 1 di attivazione con circuito di attrezzi. Mertens ha svolto allenamento differenziato prima in palestra e poi sul campo 3. Terapie e palestra per Maksimovic e Koulibaly.

Convocati Napoli - Fiorentina, la lista di Gattuso

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Manolas, Tonelli, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Younes.

Gli assenti sono: Mertens, Ghoulam, Maksimovic e Koulibaly.