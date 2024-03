UFFICIALE - Napoli-Atalanta, i convocati di Calzona: out Kvaratskhelia. Torna a disposizione Osimhen

La SSC Napoli ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l'Atalanta in programma alle ore 12.30 allo stadio Diego Armando Maradona. Non figura tra i convocati il georgiano Khvicha Kvaratskhelia che dunque non sarà a disposizione per il match odierno. Torna a disposizione invece Victor Osimhen che a Milano contro l'Inter si era accomodato in panchina.

Napoli Atalanta: i convocati di Calzona

Napoli - Ecco l'elenco completo dei convocati di Francesco Calzona per Napoli-Atalanta