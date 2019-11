Convenzione stadio San Paolo, previsti 320 biglietti gratuiti per scuole e non solo: chiesta un'accelerata sull'iter burocratico

Notizie calcio - Nella Convenzione tra Comune ed SSC Napoli per l'utilizzo dello stadio San Paolo, c'è anche una parte che prevede l'assegnazione di 320 biglietti gratuiti da destinare alle scuole ed Associazioni presenti sul territorio cittadino che affrontano le tematiche legate al diagio minorile. L'Iter per questo passaggio non è stato ancora completato perchè bisogna sottoscrivere la bozza d'intesa". Il Consigliere Gaetano Simeone ha inviato una lettera all'Assessorato competente per snellire la procedura e renderla esecutiva già per le prossime partite casalinghe.