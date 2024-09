Controlli della Polizia Locale durante Napoli-Parma: allontanati 8 parcheggiatori e diversi sequestri

In occasione dei controlli della Polizia Locale nell'area dello stadio Maradona durante la partita Napoli-Parma sono stati contestati 110 verbali per infrazione al C.d.S., per mancata copertura assicurativa (sequestrati 2 veicoli e 7 motoveicoli), mancata revisione e sosta vietata, inoltre sono stati prelevati n. 80 veicoli di cui 50 motoveicoli in divieto di sosta.

Controlli della Polizia locale durante la gara col Parma

Gli agenti sono stati impegnati tra l’altro nel contrasto all'attività dei parcheggiatori che operano illecitamente nella zona soprattutto in occasione degli incontri di calcio; sono stati sanzionati ed allontanati 8 parcheggiatori ai quali sono stati sequestrati i proventi dell’attività illecita. Effettuati ulteriori controlli amministrativi dai quali sono scaturiti n. 4 sequestri di gadget vari (sciarpe, cappelli).