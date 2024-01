CN24 APP premia i lettori, contest 'Più leggi, più vinci': in palio biglietti Napoli-Genoa e maglia Kvaratskhelia!

CalcioNapoli24.it premia i nuovi lettori e i fedelissimi che da anni fruiscono di contenuti tramite l'app IOS, Android e Huawei con un contest unico nel suo genere e assoluta novità in ambito media. Ogni notizia letta avrà un punteggio. Come parametro di valutazione ci sarà il tempo di permanenza nell'articolo di ogni singolo lettore, che sarà minimo di 10 secondi. Per poter partecipare bisognerà compilare velocemente il form di registrazione per coloro che sono già in possesso dell'app ufficiale della nostra testata oppure scaricare l'app tramite lo store del proprio dispositivo IOS, Android o Huawei. In palio ci sono due biglietti per Napoli-Genoa settore Distinti in programma allo stadio Maradona il prossimo 17 febbraio alle ore 15 e una maglia originale di Kvicha Kvaratskhelia.

App Napoli calcio Ios Android Huawei

Contest APP CalcioNapoli24 Ios, Android, Huawei

Per poter partecipare bisognerà registrarsi e/o scaricare app CalcioNapoli24 IOS, Android, Huawei

Al raggiungimento di 500 punti l'app farà visualizzare automaticamente il pulsante 'gioca' tramite un instant win col classico gratta e vinci che comunicherà al lettore l'esito del concorso, che è stato regolarmente registrato presso gli organi competenti. In palio ci sono maglie originali SSC Napoli e 2 biglietti per lo stadio settore Distinti per le restanti gare di Serie A della SSC Napoli al Maradona.

Cliccando il pulsante il partecipante farà avviare il sistema informatico randomico “instant win” che assegnerà le vincite nell’arco del periodo dell’iniziativa (dettaglio al successivo punto “Premi”). L’assegnazione dei premi sarà gestita da un sistema informatico che individuerà i vincitori in modo casuale tra tutti coloro che avranno inserito tutti i dati richiesti. Non sarà possibile determinare a priori chi sarà il partecipante vincente o non vincente, in modo da garantire la buona fede che la vincita sia casuale e non preordinata. La società rende disponibile la dichiarazione rilasciata dal responsabile tecnico incaricato della realizzazione del programma informatico di estrazione, relativa a: le specifiche del programma di estrazione casuale degli eventi vincenti, l'adozione degli opportuni accorgimenti per impedire la possibilità di interventi da parte di soggetti terzi per modificare il software stesso, la sicurezza complessiva del sistema utilizzato con riferimento all'esigenza di tutela della fede pubblica. In caso di partecipazione non vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta di cortesia del tipo “non hai vinto, continua a partecipare per tentare nuovamente la fortuna”. In caso di partecipazione vincente l’utente riceverà nell’immediato una risposta automatica contenente la comunicazione di vincita con il dettaglio del premio, successivamente riceverà una e-mail contenente le indicazioni utili alla convalida della vincita. Una volta effettuata la giocata il conteggio dei punti partirà dal saldo ovvero dal punteggio maturato fino a quel momento decurtati i 500 punti della soglia da raggiungere. In caso di premi non assegnati dal sistema randomico e/o non richiesti dagli aventi diritto entro i termini previsti, gli stessi saranno estratti in sede del verbale notarile previsto

Si precisa che CalcioNapoli24 e si riserva di effettuare tutti i controlli relativi alla corretta partecipazione anche attraverso un controllo degli utenti della app; si riserva inoltre di bloccare la partecipazione al concorso da parte di utenti che mettono in atto comportamenti giudicati fraudolenti.

La vincita dei premi in palio sarà confermata solo dopo la verifica del rispetto delle seguenti condizioni:

i vincitori a seguito dell’esito vincente della partecipazione (instant win) / comunicazione di vincita (riserve) dovranno compilare entro 5 giorni di calendario la liberatoria di accettazione del premio ricevuta con la comunicazione di vincita allegando copia del documento d’identità in corso di validità

i vincitori dovranno essere maggiorenni

il rispetto in generale delle regole alla partecipazione. A seguito della verifica positiva dei requisiti sopra riportati, il premio sarà inviato agli aventi diritto indicativamente entro 30 giorni dalla convalida della vincita. In caso di verifica negativa, il partecipante riceverà una e-mail di mancata convalida con l’indicazione della motivazione.

Qualora la vincita non dovesse risultare convalidata o in caso di mancata risposta entro le tempistiche prestabilite, il premio sarà assegnato al primo nominativo di riserva e così via.

Il Regolamento in originale è disponibile presso il Soggetto Delegato così come previsto dall’art. 5 comma 3 del DPR430/01 e sarà disponibile nella app Calcio Napoli 24. Questa Iniziativa sarà veicolata tramite la suddetta app, il portale calcionapoli24.it, calcionapoli24.tv, pagine social. Il messaggio pubblicitario sarà conforme a quanto dichiarato nel presente regolamento.

Cauzione La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo di euro 3.075,00 parimenti la Società Delegata ha provveduto a prestare idonea cauzione pari al 100% del totale montepremi presunto, come da art. 7 D.P.R. 430/2001.

La Società Promotrice prevede di assegnare un montepremi complessivo di euro 3.075,00 parimenti la Società Delegata ha provveduto a prestare idonea cauzione pari al 100% del totale montepremi presunto, come da art. 7 D.P.R. 430/2001. Garanzie e adempimenti Il presente concorso a premi si svolge nel rispetto del DPR 26 ottobre 2001, n. 430 e secondo le istruzioni indicate nella circolare 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Ministero dello Sviluppo Economico.

Di seguito il regolamento:

apertura app 5 punti visualizzazione calendario 1 punto

visualizzazione classifica 1 punto visualizzazione classifica marcatori 1 punto

click su foto notizia 1 punto per ogni singola foto

click su video notizia 3 punti per click per ogni singolo video

permanenza minima di 10" n°1 punto per evento (singola notizia)

permanenza minima di 30" n°3 punti per evento (singola notizia)

Di seguito i link degli store per scaricare l'APP Ios, Android e Huawei