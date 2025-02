Conte "Philadelphia Coach Of The Month” di gennaio: il messaggio di congratulazioni della SSC Napoli

Antonio Conte è stato eletto allenatore del mese di gennaio dalla Lega Serie A. Ecco il commento della SSC Napoli:

"Antonio Conte è stato nominato allenatore del mese dalla Lega Serie A. Il tecnico azzurro si aggiudica il premio "Philadelphia Coach Of The Month" di Gennaio. Nel mese scorso gli azzurri hanno vinto in campionato 0-3 nella trasferta di Firenze e 2-3 nel match di Bergamo contro l'Atalanta. Al Maradona i due successi contro Hellas Verona e Juventus. Conte riceverà il riconoscimento allo Stadio Maradona prima della gara Napoli-Udinese, ventiquattresima giornata di Serie A. Congratulazioni al nostro Mister!".