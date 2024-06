De Laurentiis torna a Napoli, ma è già ripartito: indizio per la firma di Conte? | ESCLUSIVA

Aurelio De Laurentiis è tornato a Napoli dopo il suo soggiorno ad Ibiza negli ultimi giorni. Sono ore roventi in vista della firma e dell'annuncio di Antonio Conte, ormai sempre più vicino a diventare il nuovo tecnico partenopeo.

Conte-Napoli, De Laurentiis è già ripartito

Una toccata e fuga quella di De Laurentiis dopo l'atterraggio a Capodichino di questo pomeriggio: come appreso dalla nostra redazione, il patron è immediatamente ripartito con destinazione Roma insieme a sua moglie Jaqueline (mentre sua figlia Valentina, atterrata anche lei a Napoli, è rimasta nel capoluogo partenopeo). Un indizio di non poco conto proprio in vista dell'annuncio di Antonio Conte: si attende la firma che, a questo punto, dovrebbe arrivare come di consueto negli uffici della FilmAuro nella nuova sede di Piazza Venezia.

Il countdown prosegue e già nelle prossime ore si attendono importanti novità: De Laurentiis è tornato operativo e da domani ogni attimo potrebbe essere quello giusto per incontrare Conte, firmare il contratto e dare vita al nuovo corso azzurro.