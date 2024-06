Conte-Napoli, ADL l'ha inseguito per dieci mesi! Il Mattino: "Il primo assalto fu dopo un viaggio alle Maldive"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli racconta il corteggiamento di De Laurentiis ad Antonio Conte:

"De Laurentiis lo ha inseguito per quasi dieci mesi (ma era al Chelsea quando tentò il primo assalto dopo averlo conosciuto alle Maldive), non si è arreso davanti a quelle che sembravano delle banali scuse («voglio godermi la mia famiglia»). Una corte spietata e alla fine eccoli lì, uno al fianco dell'altro: manca poco a mezzogiorno (ma non di fuoco) quando spunta il tweet ufficiale.