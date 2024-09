Conte maniacale, "redarguisce" lo staff medico del Napoli per un motivo: il retroscena

Notizie Napoli calcio. Luigi Turci è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Juventus-Napoli 0-0:

“Conte sempre sul pezzo durante la partita, c’è anche un retroscena da raccontare. Il tecnico azzurro si è arrabbiato anche con lo staff medico e li ha redarguiti perchè un loro intervento per un giocatore avrebbe costretto lo stesso ad andare a bordo campo per poi rientrare. Lui chiedeva di aspettare e vedere prima di intervenire per non rischiare di restare con l’uomo in meno, questo dimostra la cura del dettaglio”.