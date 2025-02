Conferenza Conte Como-Napoli: pronto l’appuntamento a Castel Volturno in vista della trasferta a Como per la 26a giornata di Serie A. Il tecnico presenterà la gara del Sinigalia, tornerà su Lazio-Napoli e commenterà le ultimissime come l’infortunio di Pasquale Mazzocchi.

Napoli - Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alle ore 14.30 in vista della sfida contro il Como, gara in programma domenica 23 febbraio alle ore 12:30.