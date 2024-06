Conte è a Roma per incontrare De Laurentiis e Manna! Ha già firmato il suo primo Forza Napoli

Ultime notizie Napoli - Impazza la Conte-mania in attesa dell’annuncio ufficiale di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli: il tutto è previsto per la giornata di domani, con la firma sul contratto triennale, a cui poi seguirà l’annuncio tramite X da parte del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Antonio Conte è sbarcato a Roma Fiumicino con un volo proveniente da Torino e atterrato alle ore 16.58.

Come aggiunto dall'edizione online del Corriere dello Sport, Antonio Conte è sbarcato nel pomeriggio a Roma per incontrare Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna e preparare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio. Anche Sky Sport conferma: domani inizierà l'avventura di Antonio Conte al Napoli, "rispettate le tempistiche: mercoledì 5 giugno ci sarà la firma del contratto con la società azzurra"

Dopo aver passato qualche giorno di vacanza, nella giornata di domenica Antonio Conte è tornato a Torino prima di ripartire alla volta di Roma, direzione Filmauro e SSC Napoli. Su X è spuntata una fotografia da parte dell’utente @Lorenz021926, nella saletta vip dell’aeroporto di Torino, con lo stesso Antonio Conte. Più della foto con la tifosa, ad incuriosire è lo scatto dell’autografo con dedica a Lorenzo e Francesco: al di sopra della firma di Antonio Conte, c’è la scritta fatta di suo pugno “Forza Napoli!”. Manca solo l’annuncio ufficiale, insomma. Poche ore e sarà Antonio Conte nuovo allenatore del Napoli.