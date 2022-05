Conference League - Roma-Leicester 1-0: giallorossi in finale!

La Roma conquista la finale di Conference League!

Giallorossi che battono il Leicester per 1-0 all'Olimpico e in virtù dell'1-1 dell'andata conquistano il pass per la finale.

Roma Leicester 1-0: risultato e tabellino

RETI: 11’ Abraham

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski (84’ Viña); Pellegrini, Zaniolo (78’ Veretout); Abraham (89’ Shomurodov). Allenatore:Mourinho.

Leicester (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira (70’ st Castagne), Fofana, Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall (77’ Perez); Lookman (46’ Amartey), Vardy, Barnes (46’ Iheanacho). Allenatore: Rodgers.

ARBITRO: Srdjan Jovanovic (Ser)