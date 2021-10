Juve-Roma, terapie per Abraham! Ci sarà con il Napoli

Ultime notizie riguardo l'infortunio di Tammy Abraham della Roma che è in forte dubbio per Juve-Roma di Serie A. Il calciatore svolge terapie, ci sarà contro il Napoli la prossima settimana. Arrivano aggiornamenti da parte della Roma con il comunicato dopo la sessione d'allenamento pomeridiana.

Roma, infortunio Abraham: le condizioni

La Roma si prepara alla sfida Juve-Roma in programma domenica 17 ottobre alle 20:45. Una grande partita per la squadra di Mourinho che potrebbe anche fare a meno dell'infortunato Tammy Abraham per Juve-Roma. Perché il calciatore si è infortunato in Nazionale alla caviglia nella partita tra Ungheria e Inghilterra ed è tornato ieri sera a Roma. Oggi era al centro sportivo di Trigoria ma non ha partecipato all'allenamento in grupo. Infatti, Abraham ha svolto terapie in vista di Juve-Roma e si capirà solo nelle prossime ore se sarà a disposizione totalmente, parzialmente o sarà risparmiato.

Condizioni Abraham Juve Roma

Roma, Abraham ci sarà contro il Napoli

In dubbio per Juve-Roma Tammy Abraham che invece ci sarà sicuramente per la partita Roma-Napoli del prossimo fine settimana. Il calciatore sta recuperando dalla contusione alla caviglia. Recuperato anche Pellegrini, out solo il solito Spinazzola per Mourinho al momento.

Tutte le news sul calciomercato e e non solo: CLICCA QUI