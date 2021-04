"Con lui il la pericolosità del Napoli sale parecchio, ci mette passione e orgoglio e non si arrende". Osimhen tra i più positivi, voti e pagelle

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen è tra i migliori in campo di Juventus-Napoli, di seguito voti e giudizi dei quotidiani.

Repubblica 6,5

“Si procura il rigore e lotta fino alla fine”

Corriere della Sera 6,5

“Movenze da più pericoloso, cacciando il rigore: con lui sul prato, altro Napoli”

Il Mattino 6,5

“Fa spesso la prima cosa bene e la seconda sbagliata ma Chiellini non è avversario semplice nell’uno contro uno. Però è scatenato, meglio di Mertens. Battaglia con ardore anche perché pure De Ligt spesso ha il sopravvento. Combattivo, ci mette passione e orgoglio e non si arrende. Conquista il rigore per il fallo di Chiellini”

Gazzetta dello Sport 6,5

“Nessuno splende davvero nel Napoli. L’unico che ne cambia il volto è Osimhne: potenza e agilità che mettono in difficoltà la difesa della Juve fino ad allora quasi senza avversari. Il rigore, un paio di tiri, la sensazione costante di pericolo”

Corriere dello Sport 6

“Almeno lo avverti, fisicamente, e costringe la Juve a sprecare energia”

Tuttosport 6.5

“Entra subito bene in partita, chiamando in causa Chiellini. E inducendolo all’errore del rigore. Con lui in campo, il tasso di pericolosità del Napoli sale parecchio”