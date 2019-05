Il Sole 24 ore - Commisso compra la Fiorentina, a inizio 2018 ci aveva provato anche col Napoli!

Ultimissime calcio Napoli - Rocco Commisso è ormai da oltre un anno al centro dei possibili riassetti azionari del calcio italiano. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 ore si era informato per comprare il Napoli a inizio 2018, ha poi discusso a metà dello scorso anno per rilevare la Fiorentina senza arrivare a trovare un accordo sul prezzo con la famiglia Della Valle e, nell’estate scorsa, è salito agli onori della cronaca per il tentativo di acquisto del Milan. Rocco Commisso si ripresenta ora in Italia ed è a un passo dall’acquisto della Fiorentina: le pretese dei Della Valle secondo alcune fonti sarebbero scese (da 200 milioni di valutazione a meno di 130 milioni) e l’accordo sembra vicino. Molto dipenderà da quello che succederà nel fine settimana e se i Viola resteranno in Serie A o meno.

Calciomercato Napoli, chi è Rocco Commisso che voleva comprare il club

Perchè ormai due anni sta cercando di comprare un club di Serie A italiano? Ha 69 anni ed è fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom. Non è nuovo a investimenti nel calcio: nel 2017 ha già acquistato una quota di maggioranza del club di calcio dei New York Cosmos, del quale è anche presidente. Ha un patrimonio stimato da Forbes di 4,3 miliardi di dollari, è nato a Gioiosa Jonica (RC) il 25 novembre 1949 e nel 1962, appena dodicenne, emigrò in America con la famiglia quando il papà Giuseppe, falegname senza un soldo, decise di cercare fortuna negli Usa. Commisso ha studiato negli Usa e si è laureato alla Columbia University grazie a una borsa di studio: l'Università nel 2013 gli ha intitolato il proprio stadio di calcio per le molte donazioni. Ha iniziato a lavorare nel mondo finanziario alla Bank of Canada e successivamente è stato per 9 anni il direttore finanziario di Cablevision, acquistata da Time Warner. Poi il grande salto imprenditoriale: ha fondato la sua Mediacom, che in poco tempo è riuscita a conquistare quote di mercato. Nel 2011 Mediacom ha lasciato la Borsa e Commisso ne ha acquisito il controllo totale, con l'87% delle quote.