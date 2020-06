Commissione medico scientifica FIGC: "Troppi errori, il campionato rischia di non finire"

Ultime calcio - Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma nonché membro della commissione medica della FIGC, Francesco Vaia, ha parlato ai microfoni di Canale 21:

Vaia

"Cambiare il protocollo? Credo che debbano essere usate parole chiare. L'errore è stato a monte: se i calciatori avessero accettato il ritiro di 2 settimane - 15 giorni in cui avviene l'incubazione del virus e l'uscita di possibili sintomi - avrebbero dato serenità a tutto l'ambiente calcio. Non è stata accettata questa proposta di saggezza e siamo arrivati ad una decisione che il CTS non poteva non prendere. E' evidente che si tratta di un atteggiamento farisaico. A valle diventa difficile intervenire. Il tampone non è la soluzione più efficace, ma lo è la sieroprevalenza. Io temo che il campionato rischia di non andare fino in fondo. Abbiamo verificato che i soggetti possono essere asintomatici, se c'è un caso di positività, 7 giorni possono essere insufficienti. Dire che in una settimana si possono riprendere le attività agonistiche è una sciocchezza. Bisogna tutelare la salute del soggetto. La bolla è l'unica soluzione, tutto il gruppo deve stare in quarantena. Il calcio è una risorsa dalla rilevanza sociale. A determinare condizioni di sicurezza può essere riaperto ai tifosi".