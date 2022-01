Colombia, Ospina in dubbio per la sfida con l'Argentina a causa di un'intossicazione

Ultime notizie calcio Napoli - Non arrivano belle notizie per David Ospina e per tutta la Colombia. Stando a quanto riportato dal quotidiano "El Pais", il portiere del Napoli nella giornata di ieri non si è allenato con i compagni ed è fortemente a rischio per la sfida contro l'Argentina valevole per le qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 a causa di una intossicazione alimentare. Sono previste per oggi delle visite che stabiliranno se potrà essere aggreggato oppure se dovrà restare fermo ai box.