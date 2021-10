Colombia, Ospina da record: nessuno ha più clean sheet di lui in queste qualificazione ai Mondiali!

Ultime notizie calcio Napoli - Momento a dir poco esaltante per David Ospina, che dopo aver riconquistato la titolarità a Napoli si è reso protagonista di partite sensazionali anche in Nazionale. Riuscendo, infatti, a tenere la porta inviolata contro Uruguay, Brasile ed Ecuador e in totale ha accumulato 4 clean sheet in queste qualificazioni al Mondiale sudamericane. Nessuno meglio di lui in questo girone di qualificazione ed è è il terzo portiere con più parate decisive in queste qualificazioni (1,36 per gara).

David Ospina Colombia