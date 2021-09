Collezione EA7, la SSC Napoli: "La moda italiana famosa nel mondo incontra lo sport più amato: design elegante e pulito, prodotto già da collezione"

Ultime notizie Napoli - Per la nuova collezione EA7, tutto il materiale della SSCNapoli è appena disponibile per la vendita. Sul sito del club azzurro, ieri, era apparso il countdown in vista della mattinata di oggi. Disponibile su Web Store SSC Napoli, Amazon Brand Store e negli Official Store al Centro Commerciale Campania ed alla Stazione Centrale di Napoli

Di seguito la nota stampa della SSC Napoli: