Coli Saco, centrocampista di proprietà del Napoli, sta giocando un'ottima stagione in prestito all'Ancona con 6 gol e 1 assist in Serie C.

Coli Saco verso l'Olimpiade

E' arrivata anche la convocazione nell'Under 23 del Mali. Il mediano è entrato al 66' del match amichevole vinto 3-1 dai maliani contro il Giappone. Il Mali è qualificato per il torneo di calcio delle Olimpiadi di Parigi 2024 che si disputerà dal 24 luglio al 9 agosto, ed è inserito nel Gruppo D.