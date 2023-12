CN24 TV presenta: "Presidente per un'ora", tutti i venerdì Vincenzo Imperatore in onda dalle 15:00 alle 16:00 | VIDEO

Se tanti di noi sono appassionati di Football Manager ci sarà un motivo? Perché diciamocelo: oltre ad allenare e schierare la formazione, la soddisfazione che dà aver portato la propria squadra sul tetto d'Europa non si batte. Comprare, vendere, scambiare giocatori, costruire uno stadio, curare il marketing: siamo certi che sappiate di cosa stiamo parlando.

Ebbene, è arrivato il momento di fare un passo in avanti: “Presidente per un'ora” è questo e tanto altro. Rapporti con la federazione, gestione dei diritti tv: il nuovo format di CalcioNapoli24 TV vi porta dal gioco alla pratica. La creatività infatti esiste in campo come nei bilanci, il rigore non è solo quello che si calcia ma anche qualcosa da rispettare.

Tutti i venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in studio con Vincenzo Credendino ci sarà Vincenzo Imperatore, giornalista e scrittore, autore del libro “A scuola da De Laurentiis”, per veicolare attraverso l'analisi dei fatti sportivi del momento la conoscenza di dinamiche aziendali, razionali, orientate al profitto, che si celano dietro la conduzione di un'azienda nel settore calcistico e in particolar modo del Napoli calcio.

Ampio spazio alle telefonate e all'interazione con il pubblico, telefonando allo 0813534588 o scrivendo sulla chat del canale ufficiale Youtube di CalcioNapoli24. Sarà un momento senza pretesa di esaustività, ma che si pone l’obiettivo di rendersi utile (anche per i non addetti ai lavori) alla comprensione di meccanismi e processi di peculiare contenuto tecnico e professionale.