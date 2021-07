Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Allo store ufficiale della SSC Napoli, sono apparsi oggi pomeriggio due nuovi prodotti della collezione 2021/22 che, come ricordiamo, è autoprodotto in parte dal club azzurro. In realtà, la società azzurra si è riferita a Zeus per la produzione del materiale destinato al ritiro, come vi abbiamo mostrato il primo giorno di ritiro qui in Trentino.

SSC Napoli Store a Dimaro, due nuovi prodotti in vendita: foto e prezzi

Ma come testimoniato da CalcioNapoli24 oggi pomeriggio, vi sono due nuovi prodotti in vendita allo store ufficiale SSC Napoli: si tratta di due T-Shirt. Una con taschino bianco-azzurro, l'altra con la scritta frontale che richiama il celebre coro "Sarò con te...". Ecco i prezzi delle due nuove T-Shirts:

T-Shirt "Sarò con te": 19,90€

T-Shirt con taschino: 29,90€

Clicca sulle immagini allegate per guardare le foto realizzate da CalcioNapoli24: