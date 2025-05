CN24 - Napoli-Cagliari sul maxischermo, 41 richieste a Città Metropolitana: da Acerra a Casalnuovo, passando per Portici, Qualiano e Castellammare, l'elenco completo

Ultime notizie SSC Napoli - In occasione dell’ultima giornata del campionato di calcio, Napoli-Cagliari, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto l'allestimento di tre maxischermi in città collocati in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia.

Ce ne saranno altri, come raccolto da CalcioNapoli24: uno all'esterno del Napoli Club Pollena Trocchia, messo a disposizione dall'amministrazione comunale, uno a Pozzuoli in piazza De Curtis a Monteruscello, un altro nella villa comunale di Castellammare di Stabia oltre a quello di piazza D'Annunzio a Qualiano.

Maxi schermi in provincia di Napoli

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, tante, però, sono le richieste pervenute a Città Metropolitana, questo l'elenco completo di chi ha chiesto l'autorizzazione per il maxi schermo e, in queste ore, sta ricevendo le autorizzazioni del caso:

Acerra, Afragola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Calvizzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamicciola Terme, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Marano di Napoli, Marigliano, Massa di Somma, Mugnano di Napoli, Ottaviano, Palma Campania, Portici, Qualiano, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Anastasia, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Trecase, Villaricca, Visciano.

