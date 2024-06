Mazzocchi, allenamenti e relax a Rimini: si prepara in vista del ritiro con Conte | CN24

Da poco è diventato papà Pasquale Mazzocchi e, tra momenti di puro amore con la piccola Clarissa, il terzino del Napoli lavora sodo e lo fa in vista della preparazione estiva che comincerà a luglio agli ordini di Antonio Conte.

Mazzocchi si allena a Rimini

Come tutti i calciatori, Mazzocchi segue un programma di allenamenti personalizzato e, secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, in questi giorni si gode un po' di relax con la sua famiglia a Rimini dove si sta anche allenando con grande intensità. La stagione sta per cominciare e per Mazzocchi può essere quella della consacrazione con Conte in panchina.

