CN24 - Arrivo pullman Napoli al Maradona, la scelta dell'ingresso è imposta dalle forze dell'ordine: alla SSC Napoli sarebbe piaciuto ricevere la carica dei tifosi

Ha fatto discutere e non è piaciuta ai tifosi la scelta dell'ingresso del pullman del Napoli da via Marconi. Qualche centinaio di tifosi azzurri infatti era attorno all'ingresso degli spogliatoi dello stadio Maradona, lato Curva B, per dare un caloroso abbraccio alla squadra e la carica prima dell'ultima giornata di Serie A, valida per la conquista di un posto in Champions League.

Ma c'è una precisazione importante da fare, per fare chiarezza sulla vicenda e sulla scelta. Al di là del fatto che è da tempo che il pullman della SSC Napoli fa il suo ingresso allo stadio "lato curva A", mentre la squadra ospite entra all'impianto di Fuorigrotta dall'ingresso della Curva B. Infatti, c'è da sottolineare come la SSC Napoli 'subisca' la scelta: il giovedì antecedente al match, infatti, vi è la riunione del GOS con gli altri organi delle forze dell'ordine competenti e vi è l'organizzazione per il piano dell'arrivo delle due squadre al Maradona. Scegliendo di far entrare gli azzurri da Via Marconi e il bus della squadra ospite dall'ingresso adiacente alla Curva B.

Come riferisce e precisa la SSC Napoli, infatti, avrebbe fatto molto piacere alla società partenopea poter ricevere il calore e l'abbraccio della tifoseria che era in attesa del pullman del Napoli all'esterno della B, prima di un match così importante ai fini della stagione. La speranza è che la 'festa' sia soltanto rimandata.