Cm.it - Zielinski-Napoli, fonti vicine all'affare parlano di addio vicino: pronto il rilancio dell'Al-Ahli, le cifre

L’avventura di Zielinski col Napoli è ai titoli di coda. Come riporta Calciomercato.it, la società saudita dell’Al-Ahli è pronta ad offrire al Napoli 23 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni sportive dell’ex Udinese.

Piotr Zielinski

Zielinski vicino all'Al-Ahli

Fonti vicine alle trattativa assicurano che l’addio è sempre più probabile. Se i social non fanno il mercato, ne aiutano però la lettura e i familiari del polacco raccontano di una fine vicina del rapporto tra Zielinski e la società azzurra. Per sostituire nella rosa di Garcia il centrocampista, in pole position c’è Gabri Veiga del Celta Vigo.

