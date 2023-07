Si sta sbloccando il passaggio di Milinkovic-Savic all’Al-Hilal. La quadra sulla valutazione complessiva dell’affare, incluse le commissioni agli agenti, sta per essere trovata.

Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic vicino all'Al-Hilal

Come riporta Calciomercato.it, il giocatore non può rinunciare ad un’offerta arrivata a 20 milioni di ingaggio annuo. La Lazio dovrebbe ottenere circa 40 milioni per il cartellino. La trattativa si chiuderà definitivamente entro le prossime 24-48 ore.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli