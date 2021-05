Cm.it - Gattuso aspetterà pochi giorni per capire le mosse di De Laurentiis: la Fiorentina lo tiene in pole, la Juventus si inserisce

Non è stato sufficiente neppure il trionfo di Firenze per ricevere già solo una richiesta di dialogo sulla permanenza. Gattuso e De Laurentiis continuano ad avere un rapporto cordiale, non c’è però, da parte del presidente, quello scatto verso l’allenatore per il rinnovo. Ne parla Calciomercato.it.

"L’allenatore aspetterà ancora pochi giorni per comprendere se ci possa essere questo step da parte del presidente. La Fiorentina ha esplicitato a Gattuso che rappresenta il primo obiettivo assoluto per la panchina per la prossima stagione, il tecnico si è preso ancora un po’ di tempo. Non è una novità che piaccia alla Juventus: i colloqui tra i vertici bianconeri e l’entourage di Gattuso capitanato da Mendes hanno condotto alla definizione del seguente quadro. Allegri e Zidane continuano ad essere i profili principali, ci sono 3 profili sui quali la Juventus continua a porre la sua attenzione: Gattuso, Simone Inzaghi e Mihajlovic. Qualora Allegri e Zidane non dovessero approdare sulla panchina bianconera, allora Gattuso è in vantaggio sugli altri due candidati"