CM.it: "Giuntoli via, ma solo all'estero! De Laurentiis non lo libera per un club italiano"

Caso Giuntoli, nuovi aggiornamenti sul futuro dell'attuale direttore sportivo del Napoli! Dopo le insistenti voci di un suo imminente trasferimento alla Juventus, oggi arriva una notizia in controtendenza.

Aggiornamenti Giuntoli

Ultime notizie. A riportarla è il giornalista Marco Giordano, di Calciomercato.it, che scrive: "De Laurentiis, forte di un ancora anno di contratto, non vuole liberare il suo ds per un altro club italiano. Oltre alla Juve, c’è anche la Lazio che segue per il post Tare. In casa bianconera il tempo stringe ed il pressing aumenta".

Stando a quanto raccolto nelle ultime ore da Calciomercato.it, il patron azzurro ha espresso al suo direttore sportivo la possibilità di liberarlo un anno prima della naturale scadenza del contratto solo a patto che la sua nuova destinazione sia all’estero.