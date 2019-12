Cm.com - Napoli in ritiro già da stasera: al ritorno da Udine andrà al centro sportivo di Castel Volturno

Ultimissime calcio Napoli - Dopo il pareggio contro l'Udinese, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha deciso di portare, nuovamente, la squadra in ritiro. Di ritorno dal Friuli, il gruppo stazionerà nel centro tecnico di Castel Volturno fino alla sera della gara contro il Genk, in attesa di nuove decisioni. Lo riporta calciomercato.com:

"Non è bastata la reazione nel secondo tempo, che ha portato al gol di Zielinski e a sfiorare ripetutamente la vittoria (che manca dal 27 ottobre scorso), a riportare il sereno in casa azzurra e a scongiurare nuovi provvedimenti. Del resto, Ancelotti ha avuto parole molto critiche per l'atteggiamento avuto dai suoi giocatori nel corso dei primi 45 minuti e ha deciso così di varare nuovamente la clausura in vista della partita di Champions League di martedì prossimo, che vale il passaggio agli ottavi di finale e molto dal punto di vista economico per il club"