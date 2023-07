Cm.com - Inter-Samardzic, accelerata che batte la concorrenza di Juve, Napoli, Milan e Lazio

Si è mossa l’Inter con forza, con decisione, sotto traccia, lavorando in segreto a stretto contatto con l’entourage di Lazar Samardzic. È pole position con la trattativa che procede spedita sulla base di un’offerta di 15 milioni di euro e l’inserimento di Giovanni Fabbian come contropartita tecnica (valutata 10 milioni di euro).

Samardzic andrà all'Inter

Come riporta Calciomercato.com, il tedesco si appresta dunque a diventare il prossimo colpo di Marotta e Ausilio che hanno dovuto battere, nel corso dei mesi, la concorrenza di vari club (oltre alle sirene della Premier League). In primis, la società di Aurelio de Laurentiis. Nel corso delle scorse settimane, i partenopei avevano avviato i contatti con l’entourage del calciatore, senza mai affondare il colpo. Lotito era in procinto di bloccare il calciatore. La Juventus che aveva individuato nel giocatore dell’Udinese uno degli obiettivi principali per rinforzare la propria mediana. Nel vertice tra Allegri e Giuntoli, il nome del serbo era già filtrato come possibile opzione e alcuni primi (e preliminari) sondaggi erano già stati effettuati con il club bianconero. Dulcis in fundo, il Milan ma Moncada e Furlani non avrebbero partecipato ad aste o corse al rialzo, oltre a non aver avuto in programma alcun incontro con l’Udinese.

