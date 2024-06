Club Napoli Isola d'Ischia "Diego Armando Maradona", domani una serata con tanti ex Napoli: in diretta su CalcioNapoli24 Tv

Il Club Napoli Isola d'Ischia "Diego Armando Maradona" rappresentato dal Direttivo composto da Michele Patalano, Michele Mattera, Gabriele Silvestri, Alessandro Viola, Luigi Cigliano organizza la 5a edizione della cena/evento, in collaborazione con il Club Napoli Campobasso, per mercoledì 12 giugno 2024 a partire dalle 20, sull'isola d'Ischia con la presenza di tanti campioni del passato che hanno indossato la maglia azzurra.

Serata evento ad Ischia in diretta su CalcioNapoli24 Tv

In diretta su CalcioNapoli24 Tv, dopo lo Speciale Calciomercato che va in onda dalle 20 alle 21, dalle ore 21 (canale 79 DTT e canale Youtube) sarà possibile seguire la serata evento con tanti ospiti dalla terrazza di una magica struttura alberghiera ischitana in riva al mare con la presenza di Andrea Carnevale (Attuale Capo Scouting Area Mercato Udinese) dal 1986 al 1990, Fernando De Napoli (Rambo) dal 1986 al 1992, Francesco Romano (Tota) dal 1986 al 1989, Nicola Caccia (Collaboratore Tecnico di mister Eusebio Di Francesco al Frosinone Calcio) dal 1996 al 1997, Roberto Policano (Rambo) dal 1992 al 1997, Luca Altomare (Marine azzurro) cresciuto nel settore giovanile del Calcio Napoli, con diverse parentesi in azzurro dal 1989 al 1991, dal 1992 al 1993, dal 1994 al 1999 e non mancherà la magica collezione di maglie del Calcio Napoli messe in mostra dal Napoli Passion di Domenico Mei. Per concludere il taglio di una torta ad hoc preparata da una pasticceria "storica" ischitana e potrebbe esserci qualche altro ospite a sorpresa.