Clip presentazione campagna abbonamenti 2019-2020, manca Sarri: scelta giustissima della SSC Napoli, il motivo

Ieri, la SSC Napoli, in concomitanza con la nuova partenza della campagna abbonamenti, ha pubblicato una meravigliosa clip emozionale in cui sono stati ripresi tanti protagonisti del Napoli dell'era De Laurentiis. Qualcuno, però, non ha accettato di buon grado l'assenza di un importante allenatore come Maurizio Sarri in questa clip che ha ricordato i momenti migliori del club.

Campagna abbonamenti Napoli 2019-20, escluso Sarri dalla clip

Un motivo c'è ed è anche giusto che sia così: Sarri non appare nel video perchè è stato sì un personaggio che ha fatto gioire i tifosi del Napoli, ma nello stesso tempo li ha delusi tantissimo passando alla Juventus ed in una clip 'emozionale' sarebbe stato fuori luogo inserirlo. L'intento del club era trasmettere positività, coinvolgere e stimolare l'animo del tifoso e inserire Sarri piuttosto Higuain, contestati dalla quasi totalità del tifo per essere passati all'odiata rivale sportiva, sarebbe stato una mossa comunicativa sicuramente sbagliata.

Il traino al futuro va fatto col passato, quello vincente, con chi ha lasciato un segno. Ragion per cui nel video sono presenti Reja (artefice resurrezione e cavalcata in A), Mazzarri (dai bassifondi alla Champions col primo trofeo era ADL) e Rafa Benitez (testimonial del club in tutto il mondo attraverso le sue esperienze vissute nei luoghi più belli della città, senza dimenticare gli ultimi due trofei in bacheca). Quindi nulla di cui lamentarsi, la scelta è stata giusta: One City, One Club, One Passion.

