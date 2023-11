Non solo scontri in città di cui si sono resi protagonisti gli ultras dell'Union Berlino. Un paio di tifosi tedeschi, hanno approfittaato del clima mite della nostra città per tuffarsi in mare nei pressi di Palazzo Donn'Anna a Posillipo. "Incredibile, in Germania è impossibile", hanno esclamato ai presenti.

I due questo pomeriggio si recheranno al Maradona per assistere al match tra Napoli e Union Berlino di Champions League.

Guarda la foto in allegato!