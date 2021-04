Classifica presidenti di calcio più ricchi: presenti tanti patron della serie A, non c'è De Laurentiis

Notizie Calcio - C’è tanto calcio nella classifica dei miliardi di Forbes nel 2021. Da Silvio Berlusconi a Zhang Jindong, da Paul Singer a John Elkann fino a Rocco Commisso e Dan Friedkin, nell’annuale lista dei più ricchi al mondo stilata dalla rivista statunitense non mancano i miliardari legati al mondo del pallone. La novità è proprio l’ingresso di John Elkann, che finora era rimasto ai margini della classifica di Forbes. Il numero uno di Exor, azionista di maggioranza della Juventus, si piazza in 1580esima posizione, con un patrimonio stimato dalla rivista Usa in 2 miliardi di dollari tra le varie partecipazioni.

Va precisato, in questo quadro, che la graduatoria di Forbes riguarda i patrimoni delle persone fisiche. Le ricchezze della famiglia Agnelli-Elkann sono invece detenute dalla holding Exor, società quotata in borsa che nel 2020 ha chiuso il bilancio con 30 milioni di rosso e un patrimonio netto consolidato pari a 13,090 miliardi. Exor a sua volta è controllata con il 52,99% dalla cassaforte della dinastia Giovanni Agnelli BV, dove convergono tutti i rami della famiglia discendente dal Senatore Giovanni Agnelli, tra i fondatori della Fiat. Elkann, con la sua società Dicembre, è il primo socio della Giovanni Agnelli BV con il 38% ed è per questo che viene considerato la figura principale della dinastia. Ma il suo patrimonio personale non deve essere confuso con quello dell’intera famiglia.

Più indietro le altre due novità nella classifica di Forbes per quanto riguarda il calcio in Italia, ovverosia il patron del Genoa (soprattutto numero uno di Giochi Preziosi) Enrico Preziosi, con 1,1 miliardi di dollari che valgono la 2524esima posizione, e Marco Squinzi, alla guida di Mapei (insieme alla sorella Veronica) e del Sassuolo dopo la scomparsa del padre Giorgio, con 1 miliardo di dollari e la 2674esima posizione. Tra i proprietari di club italiani, il più ricco rimane Silvio Berlusconi, patron del Monza, con un patrimonio stimato da Forbes in 7,6 miliardi (327°). A seguire il patron dell’Inter Zhang Jindong (339°), con un patrimonio in calo da 7,7 a 7,4 miliardi (solo 11 tra i primi 350 più ricchi hanno visto scendere il proprio patrimonio), e quello della Fiorentina Rocco Commisso (7,2 miliardi, 352°), che si piazzano davanti, tra gli altri, a Dan Friedkin (Roma) e Paul Singer (Milan), mentre nella classifica trovano spazio anche Renzo Rosso (Vicenza) e Antonio Percassi (Atalanta), oltre all’ex proprietario dell’Inter Massimo Moratti (1931° con patrimonio di 1,6 miliardi).