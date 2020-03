Clamoroso Ronaldinho, è in stato di fermo per un passaporto falso in Paraguay

Ultimissime calcio - Ronaldinho è in stato di fermo in Paraguay, insieme al fratello-agente Roberto de Assis. L’ex fantasista brasiliano di Barcellona, Milan e PSG sarebbe accusato di essere in possesso di un passaporto falso di nazionalità paraguaiana. Attualmente si trova agli arresti presso un lussuosissimo albergo di Asuncion. Ronaldinho si trova lì in quanto doveva fare da testimonial in un evento benefico.

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/jGO4ZoHNWn — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020