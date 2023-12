Clamoroso: premio AIC a Kvaratskhelia, ma il suo nome è scritto male | FOTO

Kvaratskhelia è stato premiato nella top-11 di Serie A. L'attaccante georgiano del Napoli ha ricevuto ieri il suo premio al Gran Galà AIC, ma purtroppo per lui si è ritrovato di fronte un premio con il nome sbagliato. Proprio così: sulla targhetta, anziché il nome Kvaratskhelia, è riportato "Kvaratskheila", con un evidente errore nel finale.

Lo fa notare anche il giornalista Paolo Ziliani su Twitter: "Per dire come siamo ridotti: il nostro calcio è quello che premia il miglior giocatore apparso in Italia negli ultimi anni consegnandogli un trofeo in cui il suo cognome è scritto con due errori. Ci meritiamo che #varatskhelia se ne vada in Premier League al più presto. A noi interessa salvaguardare altri brand".