Lewis Hamilton e Serena Williams vogliono comprare il Chelsea!

Clamorosa ultim'ora da Sky Sport UK: Lewis Hamilton e Serena Williams starebbero cercando di acquistare il Chelsea Football Club. Come è noto da tempo, il club londinese è in vendita: l'attuale proprietario, il petroliere russo Roman Abramovic, è stato costretto a cedere le quote societarie del Chelsea in seguito al conflitto russo-ucraino e alle sanzioni imposte dalla comunità internazionale alla Russia. È solo questione di tempo e presto il Chelsea avrà un nuovo proprietario.

Chelsea, offerta di Hamilton e Serena Williams per acquistare il club

Secondo quanto riporta Sky Sport, tra le offerte pervenute ci sarebbe anche quella proposta da Lewis Hamilton, pilota automobilistico sette volte campione di Formula 1, e Serena Williams, ventritre volte campionessa al Grande Slam di tennis. Due vere e proprie istituzioni nei rispettivi sport, Hamilton e Serena Williams sono molto amici e pare abbiano raggiunto un accordo per formulare un'offerta comune.

Serena Williams e Lewis Hamilton

Hamilton e Williams avrebbero messo sul piatto ben 20 milioni di sterline, all'interno di un'offerta più grande proposta da un consorzio con a capo l'imprenditore Martin Broughton, l'ex presidente del Liverpool che però è notoriamente tifoso del Chelsea. Si parla di altre due grandi offerte pervenute al Chelsea: staremo a vedere chi la spunterà.